В Дагестане восстановили движение на 10 поврежденных ливнями участках дорог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане повреждены 34 участка автомобильных дорог и мостовых сооружений в результате непогоды.
- Дорожные службы восстановили движение на 10 поврежденных участках, что позволило возобновить транспортное сообщение с 46 населенными пунктами.
- Ограничения сохраняются в отношении 53 населенных пунктов в семи районах, ведутся круглосуточные аварийно-восстановительные работы.
МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Дорожные службы в Дагестане восстановили движение на 10 поврежденных ливнями участках автомобильных дорог, это позволило возобновить транспортное сообщение с 46 населенными пунктами, сообщили в министерстве транспорта республики.
"В результате непогоды были повреждены 34 участка автомобильных дорог и мостовых сооружений. Без транспортного сообщения было 99 населенных пунктов. По состоянию на 13.00 (мск) 11 июля дорожным службам уже удалось восстановить движение на 10 поврежденных участках автомобильных дорог, благодаря чему транспортное сообщение возобновлено с 46 населенными пунктами", - говорится в сообщении.
Ограничения сохраняются в отношении 53 населенных пунктов в семи районах. Отмечаются, что аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, в ликвидации последствий стихии задействованы 28 единиц спецтехники и 76 рабочих.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. В Гергебильском и Унцукульском районах введен режим чрезвычайной ситуации.