Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане восстановили движение на 10 поврежденных ливнями участках дорог - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 11.07.2026 (обновлено: 17:24 11.07.2026)

В Дагестане восстановили движение на 10 поврежденных ливнями участках дорог

© РИА Новости Последствия ливня в Дагестане
Последствия ливня в Дагестане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости
Последствия ливня в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане повреждены 34 участка автомобильных дорог и мостовых сооружений в результате непогоды.
  • Дорожные службы восстановили движение на 10 поврежденных участках, что позволило возобновить транспортное сообщение с 46 населенными пунктами.
  • Ограничения сохраняются в отношении 53 населенных пунктов в семи районах, ведутся круглосуточные аварийно-восстановительные работы.
МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Дорожные службы в Дагестане восстановили движение на 10 поврежденных ливнями участках автомобильных дорог, это позволило возобновить транспортное сообщение с 46 населенными пунктами, сообщили в министерстве транспорта республики.
"В результате непогоды были повреждены 34 участка автомобильных дорог и мостовых сооружений. Без транспортного сообщения было 99 населенных пунктов. По состоянию на 13.00 (мск) 11 июля дорожным службам уже удалось восстановить движение на 10 поврежденных участках автомобильных дорог, благодаря чему транспортное сообщение возобновлено с 46 населенными пунктами", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Перми госпитализировали ребенка, пострадавшего во время ливня
1 июля, 16:48
Ограничения сохраняются в отношении 53 населенных пунктов в семи районах. Отмечаются, что аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, в ликвидации последствий стихии задействованы 28 единиц спецтехники и 76 рабочих.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. В Гергебильском и Унцукульском районах введен режим чрезвычайной ситуации.
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Свердловской области движение транспорта затруднено из-за ливня
10 июля, 21:58
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанУнцукульский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала