В Дагестане восстановили движение на 10 поврежденных ливнями участках дорог

"В результате непогоды были повреждены 34 участка автомобильных дорог и мостовых сооружений. Без транспортного сообщения было 99 населенных пунктов. По состоянию на 13.00 (мск) 11 июля дорожным службам уже удалось восстановить движение на 10 поврежденных участках автомобильных дорог, благодаря чему транспортное сообщение возобновлено с 46 населенными пунктами", - говорится в сообщении.