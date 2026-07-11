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В Дагестане около 130 коров и овец погибли из-за затопления фермы - РИА Новости, 11.07.2026
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01:54 11.07.2026
В Дагестане около 130 коров и овец погибли из-за затопления фермы

В Дагестане в селе Кикуни около 130 коров и овец погибли из-за затопления фермы

© Фото : АМР Гергебильский район/TelegramПоследствия подтопления в Гергебильском районе Дагестана
Последствия подтопления в Гергебильском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : АМР Гергебильский район/Telegram
Последствия подтопления в Гергебильском районе Дагестана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Кикуни в Гергебильском районе Дагестана затопило ферму, около 130 коров и овец погибли.
  • Из-за поднятия уровня воды в реке в Гергебильском районе ввели режим ЧС и эвакуировали жителей 50 домов в трех селах.
МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Около 130 коров и овец погибли в результате затопления фермы после ливней в селе Кикуни в Гергебильском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района.
"В селе Кикуни затопило ферму. Весь находившийся там скот принадлежал одному человеку – он потерял около 30 коров и более 100 овец. Они остались в воде", – рассказала собственница агентства.
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По ее словам, в живых на ферме осталось около 15 голов скота, их подняли в горы в безопасное место.
В Гергебильском районе после обильных осадков поднялся уровень воды в реке, что привело к подтоплениям. Власти муниципалитета ввели режим ЧС. В пятницу в администрации района сообщили РИА Новости об эвакуации жителей 50 домов в трех селах.
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