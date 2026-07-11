В Дагестане около 130 коров и овец погибли из-за затопления фермы

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Кикуни в Гергебильском районе Дагестана затопило ферму, около 130 коров и овец погибли.

Из-за поднятия уровня воды в реке в Гергебильском районе ввели режим ЧС и эвакуировали жителей 50 домов в трех селах.

МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Около 130 коров и овец погибли в результате затопления фермы после ливней в селе Кикуни в Гергебильском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района.

"В селе Кикуни затопило ферму. Весь находившийся там скот принадлежал одному человеку – он потерял около 30 коров и более 100 овец. Они остались в воде", – рассказала собственница агентства.

По ее словам, в живых на ферме осталось около 15 голов скота, их подняли в горы в безопасное место.