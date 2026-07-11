В Дагестане спасли мужчину, которого несколько километров несли на носилках

Краткий пересказ от РИА ИИ В Чародинском районе Дагестана местные жители четыре километра несли на носилках мужчину с кровотечением желудка.

Мужчину успешно эвакуировали сначала в участковую больницу, а затем на вертолете в Махачкалу.

Жизни мужчины ничего не угрожает.

МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Тяжелобольной мужчина, которого по смытым селями дорогам несколько километров несли на носилках в Чародинском районе Дагестана, был успешно эвакуирован в республиканский стационар, его жизни ничего не угрожает, сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

Ранее в администрации Чародинского района сообщили РИА Новости, что местные жители четыре километра нести на носилках мужчину из села Цемер с кровотечением желудка – дороги были смыты селевыми потоками. Мужчину доставили сначала в участковую больницу, оттуда на вертолете эвакуировали в Махачкалу

"В результате слаженной работы медиков Чародинского района, специалистов Дагестанского центра медицины катастроф, экипажа санавиации и местных жителей пациента успешно эвакуировали в республиканский стационар. Его жизни ничего не угрожает", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале

Он отметил, что мужчину несли на носилках к месту посадки вертолета санитарной авиации, поскольку в условиях паводка и сложного горного рельефа санитарный борт может приземлиться только там, где это безопасно.