В Дагестане спасли мужчину, которого несколько километров несли на носилках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чародинском районе Дагестана местные жители четыре километра несли на носилках мужчину с кровотечением желудка.
- Мужчину успешно эвакуировали сначала в участковую больницу, а затем на вертолете в Махачкалу.
- Жизни мужчины ничего не угрожает.
МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Тяжелобольной мужчина, которого по смытым селями дорогам несколько километров несли на носилках в Чародинском районе Дагестана, был успешно эвакуирован в республиканский стационар, его жизни ничего не угрожает, сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.
Ранее в администрации Чародинского района сообщили РИА Новости, что местные жители четыре километра нести на носилках мужчину из села Цемер с кровотечением желудка – дороги были смыты селевыми потоками. Мужчину доставили сначала в участковую больницу, оттуда на вертолете эвакуировали в Махачкалу.
"В результате слаженной работы медиков Чародинского района, специалистов Дагестанского центра медицины катастроф, экипажа санавиации и местных жителей пациента успешно эвакуировали в республиканский стационар. Его жизни ничего не угрожает", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мужчину несли на носилках к месту посадки вертолета санитарной авиации, поскольку в условиях паводка и сложного горного рельефа санитарный борт может приземлиться только там, где это безопасно.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. По данным Минтранса республики, именно в Чародинском районе сохраняется наиболее сложная обстановка на дорогах.