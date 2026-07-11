В Унцукульский район Дагестана направили тысячи литров питьевой воды

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько муниципалитетов Дагестана направили тысячи литров питьевой воды в Унцукульский район, где после ливней нарушено водоснабжение.

В Унцукульском районе из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушились опоры ЛЭП, что привело к отключению электроэнергии на насосной станции.

В селах Ирганай, Унцукуль и поселке Шамилькала введен режим чрезвычайной ситуации, и организован подвоз бутилированной воды.

МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Несколько муниципалитетов Дагестана направили тысячи литров питьевой воды в Унцукульский район республики, где после ливней нарушено водоснабжение, сообщили в администрации района.

Унцукульском районе из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС разрушились опоры ЛЭП. Это привело к отключению электроэнергии на насосной станции, которая обеспечивает водой села Ирганай и поселок Шамилькала. В этих двух населенных пунктах, а также селе Унцукуль введен режим чрезвычайной ситуации.

"Глава Левашинского района Мухтар Абдулаевич оперативно направил соседям 3000 литров бутилированной питьевой воды.. Глава города Буйнакск Махач Магомедович направил 2 тысячи литров бутилированной воды в пострадавший от ЧС поселок Шамилькала", – сообщается в Telegram-канале администрации района.

Также в Шамилькалу бутилированную воду направила администрация Гергебильского района.

Работы по восстановлению электричества идут в круглосуточном режим, подчеркнули в администрации Унцукульского района. Пока ведутся ремонтные работы, организован подвоз бутилированной воды.