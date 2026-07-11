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Родители в Перу начали называть детей в честь Эрлинга Холанда - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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17:45 11.07.2026 (обновлено: 17:47 11.07.2026)
Родители в Перу начали называть детей в честь Эрлинга Холанда

Родители в Перу по ходу ЧМ начали называть детей в честь Эрлинга Холанда

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Эрлинг Холанд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перу 468 детей назвали в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, в том числе 91 ребенка — полным именем.
  • В Перу также популярны имена футболистов Криштиану Роналду, Ламина Ямаля, Лионеля Месси и Неймара.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Родители в Перу начали называть своих детей в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на национальный реестр удостоверений личности.
Всего в честь игрока назвали 468 детей, большая часть из которых была названа по ходу чемпионата мира, в частности после выхода сборной Норвегии в четвертьфинал. Притом 91 ребенка назвали полным именем - Эрлинг Холанд.
В материале агентства отмечается, что в стране часто называют детей в честь футболистов: 1185 человек названы в честь португальца Криштиану Роналду, 1241 - в честь испанца Ламина Ямаля, 3402 - в честь аргентинца Лионеля Месси и 33 809 человек - в честь бразильца Неймара.
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