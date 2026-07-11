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Борцы Оздамиров и Алибахарчиев стали чемпионами Европы среди юниоров - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Борцы Оздамиров и Алибахарчиев стали чемпионами Европы среди юниоров

Российские борцы Оздамиров и Алибахарчиев стали чемпионами Европы среди юниоров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВольная борьба
Вольная борьба - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магомед-Салях Оздамиров и Магомед Алибахарчиев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.
  • Рамазан Абдулкадыров и Шамиль Тамбиев стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россиянин Магомед-Салях Оздамиров и Магомед Алибахарчиев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Скопье (Северная Македония).
В финальной схватке соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Оздамиров одержал победу над турком Эбубекиром Гуром со счетом 9:4. Алибахарчиев первенствовал в весовой категории до 79 кг, победив в финале украинца Богдана Олексиенко со счетом 3:2.
Рамазан Абдулкадыров стал бронзовым призером в весовой категории до 70 кг. В малом финале он одержал победу над Владиславом Сеизовым из Болгарии со счетом 13:2. Еще одну бронзовую медаль завоевал Шамиль Тамбиев, одержавший победу над украинцем Ростиславом Курыляком (11:0).
Чемпионат Европы завершится 12 июля.
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