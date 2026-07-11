Борцы Оздамиров и Алибахарчиев стали чемпионами Европы среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Магомед-Салях Оздамиров и Магомед Алибахарчиев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.
- Рамазан Абдулкадыров и Шамиль Тамбиев стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россиянин Магомед-Салях Оздамиров и Магомед Алибахарчиев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Скопье (Северная Македония).
В финальной схватке соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Оздамиров одержал победу над турком Эбубекиром Гуром со счетом 9:4. Алибахарчиев первенствовал в весовой категории до 79 кг, победив в финале украинца Богдана Олексиенко со счетом 3:2.
Рамазан Абдулкадыров стал бронзовым призером в весовой категории до 70 кг. В малом финале он одержал победу над Владиславом Сеизовым из Болгарии со счетом 13:2. Еще одну бронзовую медаль завоевал Шамиль Тамбиев, одержавший победу над украинцем Ростиславом Курыляком (11:0).
Чемпионат Европы завершится 12 июля.