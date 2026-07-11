Борцы Оздамиров и Алибахарчиев стали чемпионами Европы среди юниоров

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россиянин Магомед-Салях Оздамиров и Магомед Алибахарчиев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Скопье (Северная Македония).

В финальной схватке соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Оздамиров одержал победу над турком Эбубекиром Гуром со счетом 9:4. Алибахарчиев первенствовал в весовой категории до 79 кг, победив в финале украинца Богдана Олексиенко со счетом 3:2.