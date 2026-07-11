Гимнастка Борисова заняла девятое место в многоборье на этапе Кубка мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Борисова заняла девятое место в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане с результатом 110,55 балла.
- Арина Ковшова расположилась на 14-й строчке с результатом 108,35 балла.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россиянка Мария Борисова заняла девятое место в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане.
Борисова показала результат 110,55 балла. Еще одна россиянка, Арина Ковшова, набрала 108,35 балла и расположилась на 14-й строчке. Первую тройку составили немка Дарья Варфоломеева (119,40), а также итальянки София Раффаэли (113,05) и Тара Драгаш (112,70).
В воскресенье определятся победительницы в отдельных видах.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, однако организация отметила, что оно должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи, которое запланировано на 28 июля.