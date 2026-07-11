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Гимнастка Борисова заняла девятое место в многоборье на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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20:19 11.07.2026
Гимнастка Борисова заняла девятое место в многоборье на этапе Кубка мира

Гимнастка Борисова заняла девятое место в многоборье на этапе КМ в Милане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМария Борисова
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мария Борисова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Борисова заняла девятое место в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане с результатом 110,55 балла.
  • Арина Ковшова расположилась на 14-й строчке с результатом 108,35 балла.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россиянка Мария Борисова заняла девятое место в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане.
Борисова показала результат 110,55 балла. Еще одна россиянка, Арина Ковшова, набрала 108,35 балла и расположилась на 14-й строчке. Первую тройку составили немка Дарья Варфоломеева (119,40), а также итальянки София Раффаэли (113,05) и Тара Драгаш (112,70).
В воскресенье определятся победительницы в отдельных видах.
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СпортХудожественная гимнастикаМария Борисова
 
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