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Биатлонистка ответила украинцам, обвинившим ее в предательстве из-за России - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Биатлон
 
13:40 11.07.2026 (обновлено: 14:53 11.07.2026)
Биатлонистка ответила украинцам, обвинившим ее в предательстве из-за России

Украинская биатлонистка Журавок заявила, что не жалеет о переезде в Россию

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУкраинская биатлонистка Юлия Журавок
Украинская биатлонистка Юлия Журавок - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Украинская биатлонистка Юлия Журавок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская чемпионка Европы по биатлону Юлия Журавок начала работу в качестве тренера в подмосковном спортивном клубе "Катай технично" в мае.
  • Украинские СМИ подвергли Журавок травле и обвинили ее в предательстве после того, как в июле стала известна новость о ее работе в России.
  • Биатлонистка заявила, что в России ее опыт и знания ценят и она не жалеет о своем выборе.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чемпионка Европы по биатлону украинка Юлия Журавок рассказала, что на Украине у нее не было достойных условий для существования после завершения карьеры, в то время как в России ее опыт и знания действительно ценят.
Журавок начала работу в качестве тренера в подмосковном спортивном клубе "Катай технично" в мае. В июле новость стала известна украинским СМИ, которые подвергли экс-биатлонистку травле и обвинили ее в предательстве.
"Где вы были (на Украине), когда мне действительно была нужна поддержка? Когда я начинала все с нуля? Когда я бралась за любую работу, когда работала посудомойкой, жила в хостеле с клопами и просто пыталась не сломаться? Многие из вас знали об этом. Мы пересекались. Общались. Вы видели, что происходит. Но вы проходили мимо", - написала Журавок в Instagram*.
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"Сегодня я хочу просто жить. Хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях. Хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует. Я сделала свой выбор. Осознанно. И не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят. Где нужен мой опыт, мои знания и я сама как человек", - подчеркнула Журавок, добавив, что ей неинтересно мнение тех, кто пишет ей грязь.
Журавок 31 год. Она стала чемпионкой Европы в смешанной эстафете в 2018 году и серебряным призером в индивидуальной гонке в 2019-м.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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