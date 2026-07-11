Биатлонистка ответила украинцам, обвинившим ее в предательстве из-за России

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"Сегодня я хочу просто жить. Хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях. Хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует. Я сделала свой выбор. Осознанно. И не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят. Где нужен мой опыт, мои знания и я сама как человек", - подчеркнула Журавок, добавив, что ей неинтересно мнение тех, кто пишет ей грязь.