Батраков сохраняет шансы на переход в "ПСЖ", заявил агент футболиста

Краткий пересказ от РИА ИИ Агент Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что у игрока сохраняются шансы на переход во французский "Пари Сен-Жермен".

По его словам, ситуация до 1 июля была одна, теперь иная, но об окончании истории с "ПСЖ" речи нет.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков сохраняет шансы на переход во французский "Пари Сен-Жермен", заявил агент игрока Владимир Кузьмичев.

В конце мая Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву . После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России по футболу.

"Об окончании истории с "ПСЖ" речи не идет. Шанс на переход все еще есть. Ситуация продолжается, интерес есть. Все подробности чуть позже. Ситуация была одна до 1 июля, теперь иная. С этого дня действует опция", — сказал Кузьмичев журналистам.

Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа клубом из Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 млн евро.