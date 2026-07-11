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Батраков сохраняет шансы на переход в "ПСЖ", заявил агент футболиста - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
22:25 11.07.2026
Батраков сохраняет шансы на переход в "ПСЖ", заявил агент футболиста

Кузьмичев: Батраков сохраняет шансы на переход в "Пари Сен-Жермен"

© ФК "Локомотив"Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© ФК "Локомотив"
Алексей Батраков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что у игрока сохраняются шансы на переход во французский "Пари Сен-Жермен".
  • По его словам, ситуация до 1 июля была одна, теперь иная, но об окончании истории с "ПСЖ" речи нет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков сохраняет шансы на переход во французский "Пари Сен-Жермен", заявил агент игрока Владимир Кузьмичев.
В конце мая Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России по футболу.
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"Об окончании истории с "ПСЖ" речи не идет. Шанс на переход все еще есть. Ситуация продолжается, интерес есть. Все подробности чуть позже. Ситуация была одна до 1 июля, теперь иная. С этого дня действует опция", — сказал Кузьмичев журналистам.
Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа клубом из Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 млн евро.
Батраков в прошедшем сезоне провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. На его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.
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