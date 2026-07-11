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"Бруклин" с 20 очками Демина обыграл "Нью-Йорк" в матче Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Баскетбол
 
07:45 11.07.2026 (обновлено: 10:27 11.07.2026)
"Бруклин" с 20 очками Демина обыграл "Нью-Йорк" в матче Летней лиги НБА

"Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в матче Летней лиги НБА, Демин набрал 20 очков

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче Летней лиги НБА со счетом 91:65.
  • Российский защитник «Нетс» Егор Демин набрал 20 очков и разделил звание самого результативного игрока встречи.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Клуб "Бруклин Нетс" одержал победу над "Нью-Йорк Никс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 91:65 (15:16, 23:17, 30:9, 23:23) в пользу "Бруклина". Российский защитник "Нетс" Егор Демин набрал 20 очков, совершил 3 подбора, отдал 2 передачи и разделил звание самого результативного игрока встречи с одноклубником Микелом Брауном и Пакомом Дадье из "Нью-Йорка".
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.
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БаскетболЕгор ДеминБруклин НетсНью-Йорк НиксНБА
 
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