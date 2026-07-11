Бакаев заявил, что не рассматривал вариант перехода из "Локомотива"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев заявил РИА Новости, что не рассматривал возможность перехода в другую команду.

"Посмотрим, сможем ли превзойти результат прошлого сезона. Этот сезон будет очень длинный и очень тяжелый", - добавил он.