Бакаев заявил, что не рассматривал вариант перехода из "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев заявил, что не рассматривал возможность перехода в другую команду.
- «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с полузащитником до 2029 года.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев заявил РИА Новости, что не рассматривал возможность перехода в другую команду.
Ранее "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с полузащитником. Соглашение рассчитано до 2029 года.
"Нет, другие варианты даже не рассматривал", - сказал Бакаев.
"Посмотрим, сможем ли превзойти результат прошлого сезона. Этот сезон будет очень длинный и очень тяжелый", - добавил он.
В минувшем чемпионате России "Локомотив" занял третье место.