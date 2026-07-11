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Бакаев заявил, что не рассматривал вариант перехода из "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
22:50 11.07.2026
Бакаев заявил, что не рассматривал вариант перехода из "Локомотива"

Футболист "Локомотива" Бакаев заявил, что не рассматривал переход в другой клуб

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зелимхан Бакаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев заявил, что не рассматривал возможность перехода в другую команду.
  • «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с полузащитником до 2029 года.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев заявил РИА Новости, что не рассматривал возможность перехода в другую команду.
Ранее "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с полузащитником. Соглашение рассчитано до 2029 года.
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"Нет, другие варианты даже не рассматривал", - сказал Бакаев.
"Посмотрим, сможем ли превзойти результат прошлого сезона. Этот сезон будет очень длинный и очень тяжелый", - добавил он.
В минувшем чемпионате России "Локомотив" занял третье место.
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