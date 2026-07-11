Атаев выиграл поединок за статус обязательного претендента на титул WBA

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский боксер Шарабутдин Атаев победил венесуэльца Хосе Ускатеги в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Атаеву 27 лет, он двукратный чемпион мира и чемпион Европы 2024 года. Всего на профессиональном ринге на счету Атаева десять побед (пять - нокаутом) в десяти боях. 35-летний Ускатеги за карьеру одержал 34 победы (29 - нокаутом) при шести поражениях.