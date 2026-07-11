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Атаев выиграл поединок за статус обязательного претендента на титул WBA - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Единоборства
 
20:49 11.07.2026
Атаев выиграл поединок за статус обязательного претендента на титул WBA

Боксер Атаев выиграл поединок за статус обязательного претендента на титул WBA

© Федерация бокса РоссииШарабутдин Атаев
Шарабутдин Атаев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Федерация бокса России
Шарабутдин Атаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боксер Шарабутдин Атаев победил венесуэльца Хосе Ускатеги в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
  • Поединок продлился все 12 раундов и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский боксер Шарабутдин Атаев победил венесуэльца Хосе Ускатеги в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.
Поединок в рамках турнира IBA.PRO 19 в Москве продлился все 12 раундов и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей.
Титулом WBA в полутяжелом весе владеет россиянин Дмитрий Бивол.
Атаеву 27 лет, он двукратный чемпион мира и чемпион Европы 2024 года. Всего на профессиональном ринге на счету Атаева десять побед (пять - нокаутом) в десяти боях. 35-летний Ускатеги за карьеру одержал 34 победы (29 - нокаутом) при шести поражениях.
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