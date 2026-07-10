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В Госдуме рассказали, на что можно оформить налоговый вычет в 2026 году - РИА Новости, 10.07.2026
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02:52 10.07.2026
В Госдуме рассказали, на что можно оформить налоговый вычет в 2026 году

Камнев: россияне могут оформить вычет с суммы, потраченной на образование

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПосетитель снимает наличные в банкомате "Сбера"
Посетитель снимает наличные в банкомате Сбера - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году россияне могут оформить социальный налоговый вычет с суммы до 150 тысяч рублей, потраченной на образование, лечение и фитнес, а по дорогостоящему лечению — без ограничений.
  • Социальный вычет на обучение детей предусматривает лимит суммы в 110 тысяч рублей на каждого ребенка, на покупку жилья — 260 тысяч рублей, за проценты по ипотеке — 390 тысяч рублей.
  • Оформить налоговый вычет можно через личный кабинет на сайте ФНС или у работодателя, но получить его могут только официально работающие граждане, налоговые резиденты РФ, кроме самозанятых и ИП на спецрежимах.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне в 2026 году могут оформить социальный налоговый вычет с суммы до 150 тысяч рублей, потраченной на образование, лечение и фитнес, а по дорогостоящему лечению - без ограничений, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ).
"По каким тратам в течение налогового периода можно вернуть часть денег. Совокупный вычет можно оформить на образование, фитнес, лечение и покупку медикаментов – вернут часть уплаченного НДФЛ с общей суммы в пределах 150 тысяч рублей. Но это кроме дорогостоящего лечения, на него нет лимита, там затраты учитываются полностью", - сказал Камнев.
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Он отметил, что вычет можно получить, если и оплаченные услуги, и сама организация входят в перечни, утвержденные правительством.
"Социальный вычет на обучение детей: лимит суммы, с которой считается возврат, - 110 тысяч на каждого ребенка, но это на обоих родителей. Лимит вычета на покупку жилья в 2026 году - 260 тысяч рублей, за проценты по ипотеке – 390 тысяч", - добавил депутат.
Камнев рассказал, что есть еще социальный вычет на благотворительность, который позволяет вернуть 13% от суммы пожертвований, но в пределах 25% от размера годового дохода.
По его словам, с 2007 года процедура оформления вычетов стала заметно проще: если раньше требовалось лично идти в налоговую с большим количеством документов и заполнять декларацию, то теперь все можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС или прямо у работодателя.
"Важно понимать – вычет формируется из уплаченных налогов, поэтому получить его могут только официально работающие граждане, налоговые резиденты РФ, кроме самозанятых и ИП на спецрежимах. Вычет не может быть выше суммы уплаченных за год налогов. Те, у кого НДФЛ рассчитывается по прогрессивной шкале – выше стандартных 13% – и вычет получают больше", - уточнил парламентарий.
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