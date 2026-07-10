В Госдуме рассказали, на что можно оформить налоговый вычет в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2026 году россияне могут оформить социальный налоговый вычет с суммы до 150 тысяч рублей, потраченной на образование, лечение и фитнес, а по дорогостоящему лечению — без ограничений.

Социальный вычет на обучение детей предусматривает лимит суммы в 110 тысяч рублей на каждого ребенка, на покупку жилья — 260 тысяч рублей, за проценты по ипотеке — 390 тысяч рублей.

Оформить налоговый вычет можно через личный кабинет на сайте ФНС или у работодателя, но получить его могут только официально работающие граждане, налоговые резиденты РФ, кроме самозанятых и ИП на спецрежимах.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне в 2026 году могут оформить социальный налоговый вычет с суммы до 150 тысяч рублей, потраченной на образование, лечение и фитнес, а по дорогостоящему лечению - без ограничений, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ).

"По каким тратам в течение налогового периода можно вернуть часть денег. Совокупный вычет можно оформить на образование, фитнес, лечение и покупку медикаментов – вернут часть уплаченного НДФЛ с общей суммы в пределах 150 тысяч рублей. Но это кроме дорогостоящего лечения, на него нет лимита, там затраты учитываются полностью", - сказал Камнев.

Он отметил, что вычет можно получить, если и оплаченные услуги, и сама организация входят в перечни, утвержденные правительством.

"Социальный вычет на обучение детей: лимит суммы, с которой считается возврат, - 110 тысяч на каждого ребенка, но это на обоих родителей. Лимит вычета на покупку жилья в 2026 году - 260 тысяч рублей, за проценты по ипотеке – 390 тысяч", - добавил депутат.

Камнев рассказал, что есть еще социальный вычет на благотворительность, который позволяет вернуть 13% от суммы пожертвований, но в пределах 25% от размера годового дохода.

По его словам, с 2007 года процедура оформления вычетов стала заметно проще: если раньше требовалось лично идти в налоговую с большим количеством документов и заполнять декларацию, то теперь все можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС или прямо у работодателя.