Вузы не будут отказываться от письменных работ, заявили в Минобрнауки

Краткий пересказ от РИА ИИ Вузы России не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта.

Министерство науки и высшего образования реализует два трека: изучение технологии искусственного интеллекта и его возможностей в конкретной специальности.

Основной целью высшего образования остается стремление дать человеку знания, навыки и научить думать.

БИШКЕК, 10 июл - РИА Новости. Вузы России не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на полях заседания управсовета Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.

"Письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Думаю, что так или иначе письменные работы в большинстве вузов сохранятся. Но, конечно, сейчас очень важно наращивать личное устное общение преподавателей и студентов", - заявил замминистра.

Могилевский отметил, что искусственный интеллект колоссальными темпами меняет всю жизнь людей. Образ жизни, подходы к решению тех или иных вопросов экономики, промышленности, управления и образования.

« "Министерство науки и высшего образования предпринимает соответствующие меры. Они реализуются по двум трекам. Первый - это подготовка, разработка модуля, направленного на изучение технологии искусственного интеллекта. И второй модуль направлен на изучение возможностей искусственного интеллекта в конкретной специальности, по которой человек получает образование", - уточнил замглавы минобрнауки.