Вузы не будут отказываться от письменных работ, заявили в Минобрнауки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вузы России не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта.
- Министерство науки и высшего образования реализует два трека: изучение технологии искусственного интеллекта и его возможностей в конкретной специальности.
- Основной целью высшего образования остается стремление дать человеку знания, навыки и научить думать.
БИШКЕК, 10 июл - РИА Новости. Вузы России не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на полях заседания управсовета Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.
"Письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Думаю, что так или иначе письменные работы в большинстве вузов сохранятся. Но, конечно, сейчас очень важно наращивать личное устное общение преподавателей и студентов", - заявил замминистра.
Могилевский отметил, что искусственный интеллект колоссальными темпами меняет всю жизнь людей. Образ жизни, подходы к решению тех или иных вопросов экономики, промышленности, управления и образования.
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"Министерство науки и высшего образования предпринимает соответствующие меры. Они реализуются по двум трекам. Первый - это подготовка, разработка модуля, направленного на изучение технологии искусственного интеллекта. И второй модуль направлен на изучение возможностей искусственного интеллекта в конкретной специальности, по которой человек получает образование", - уточнил замглавы минобрнауки.
По его словам, тем не менее основной целью высшего образования остается стремление дать человеку знания, навыки, научить думать. "И, конечно, нельзя подменять собственные размышления искусственным интеллектом. Как каждый конкретный вуз будет решать этот вопрос? Сейчас разные подходы тестируются", - добавил он.