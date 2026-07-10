"Росатом": с начала эскалации ударов ВСУ по Энергодару погибли семь человек

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Всего с начала эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали, сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".