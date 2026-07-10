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"Росатом": с начала эскалации ударов ВСУ по Энергодару погибли семь человек - РИА Новости, 10.07.2026
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14:48 10.07.2026 (обновлено: 15:03 10.07.2026)
"Росатом": с начала эскалации ударов ВСУ по Энергодару погибли семь человек

"Росатом": с начала эскалации ударов ВСУ по Энергодару погибли 7 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в Калининграде.
  • С начала эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Всего с начала эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали, сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".
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"Всего с начала эскалации погибло 7 человек, из них один сотрудник станции (ЗАЭС - ред.), 40 человек пострадали в результате атак ВСУ", - говорится в сообщении.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
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Вооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭнергодарРоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль Гросси
 
 
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