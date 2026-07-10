"Росатом": с начала эскалации ударов ВСУ по Энергодару погибли семь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в Калининграде.
- С начала эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Всего с начала эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали, сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".
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"Всего с начала эскалации погибло 7 человек, из них один сотрудник станции (ЗАЭС - ред.), 40 человек пострадали в результате атак ВСУ", - говорится в сообщении.