В Волгограде пенсионер пытался зарезать сестру из-за лотерейных билетов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Волгограде 77-летний пенсионер напал на младшую сестру с ножом, предположив, что она взяла его лотерейные билеты.

Возбуждено уголовное дело в отношении пенсионера по статье о покушении на убийство, пострадавшая доставлена в больницу.

ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Пенсионер в Волгограде напал на сестру, решив, что она взяла его лотерейные билеты, и успел нанести ей не менее 20 ударов ножом, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.

По версии следствия, 77-летний волгоградец напал на младшую сестру с ножом после того, как не нашел в квартире купленных им лотерейных билетов. Мужчина решил, что их взяла сестра. Женщина успела выбежать в подъезд, где ее спасли соседи.

« "В результате женщине нанесено не менее 20 ударов ножом… Возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".