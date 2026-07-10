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В Волгограде пенсионер пытался зарезать сестру из-за лотерейных билетов - РИА Новости, 10.07.2026
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13:09 10.07.2026
В Волгограде пенсионер пытался зарезать сестру из-за лотерейных билетов

В Волгограде пенсионер напал на сестру из-за потерянных лотерейных билетов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгограде 77-летний пенсионер напал на младшую сестру с ножом, предположив, что она взяла его лотерейные билеты.
  • Возбуждено уголовное дело в отношении пенсионера по статье о покушении на убийство, пострадавшая доставлена в больницу.
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Пенсионер в Волгограде напал на сестру, решив, что она взяла его лотерейные билеты, и успел нанести ей не менее 20 ударов ножом, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.
По версии следствия, 77-летний волгоградец напал на младшую сестру с ножом после того, как не нашел в квартире купленных им лотерейных билетов. Мужчина решил, что их взяла сестра. Женщина успела выбежать в подъезд, где ее спасли соседи.
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"В результате женщине нанесено не менее 20 ударов ножом… Возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
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