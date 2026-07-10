Более 20 км берегов водоемов очистили в Рязанской области, сообщил Малков

РЯЗАНЬ,10 июл - РИА Новости. Почти 21 километр береговой линии рек и озер очистили от мусора в 18 муниципалитетах Рязанской области в рамках проекта "Вода России", сообщил губернатор Павел Малков.

"Делаем водоемы региона чище вместе с проектом "Вода России". С апреля к акции уже присоединились 18 муниципалитетов. Общими усилиями очистили почти 21 километр береговой линии рек, озер и других водоемов, собрали более 50 кубометров мусора", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что в субботниках приняли участие около 700 добровольцев, в числе которых школьники и студенты, представители общественных объединений и трудовых коллективов. Акции прошли на берегах рек Оки, Прони, Верды, Шачи, Плетенки, Трубежа, Вожи, Кирицы, Алешни, Пета, Цны, Рановы, Мокши, а также у озер Святое, Ямище, Боровое, на прудах и ручьях.