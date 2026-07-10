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Более 20 км берегов водоемов очистили в Рязанской области, сообщил Малков - РИА Новости, 10.07.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
16:25 10.07.2026 (обновлено: 17:24 10.07.2026)
Более 20 км берегов водоемов очистили в Рязанской области, сообщил Малков

В Рязанской области от мусора очистили 21 километр береговой линии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ,10 июл - РИА Новости. Почти 21 километр береговой линии рек и озер очистили от мусора в 18 муниципалитетах Рязанской области в рамках проекта "Вода России", сообщил губернатор Павел Малков.
"Делаем водоемы региона чище вместе с проектом "Вода России". С апреля к акции уже присоединились 18 муниципалитетов. Общими усилиями очистили почти 21 километр береговой линии рек, озер и других водоемов, собрали более 50 кубометров мусора", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в субботниках приняли участие около 700 добровольцев, в числе которых школьники и студенты, представители общественных объединений и трудовых коллективов. Акции прошли на берегах рек Оки, Прони, Верды, Шачи, Плетенки, Трубежа, Вожи, Кирицы, Алешни, Пета, Цны, Рановы, Мокши, а также у озер Святое, Ямище, Боровое, на прудах и ручьях.
Акция по очистке берегов продлится до октября и охватит все муниципалитеты Рязанской области, отметил глава региона.
 
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