Россиянка Пушкарева обыграла украинку и вышла в финал юниорского Уимблдона

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла украинку Полину Скляр в полуфинальном матче юниорского Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1 в пользу посеянной под 14-м номером Пушкаревой. Скляр была посеяна под 15-м номером. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.