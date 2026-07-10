Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев во время подачи документов в ЦИК партией "Родина" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. 10 июля 2026

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев во время подачи документов в ЦИК партией "Родина" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва. 10 июля 2026

ЦИК принял документы партии "Родина" для участия в выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России приняла документы партии «Родина» для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

Партия «Родина» выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла документы партии "Родина" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация "Родины" прибыла в Центризбирком России в пятницу во главе с лидером партии Алексеем Журавлевым . Документы у партии принял член ЦИК РФ Евгений Колюшин.

"Родина" на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.

Ранее в Центризбирком уже сдали документы партии ЛДПР, КПРФ, "Яблоко", Партия пенсионеров, "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия" и "Коммунисты России". ЦИК РФ уже заверил списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей" и "Яблока".