ЦИК принял документы партии "Родина" для участия в выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России приняла документы партии «Родина» для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
- Партия «Родина» выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла документы партии "Родина" для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация "Родины" прибыла в Центризбирком России в пятницу во главе с лидером партии Алексеем Журавлевым. Документы у партии принял член ЦИК РФ Евгений Колюшин.
"Родина" на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.
Ранее в Центризбирком уже сдали документы партии ЛДПР, КПРФ, "Яблоко", Партия пенсионеров, "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия" и "Коммунисты России". ЦИК РФ уже заверил списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей" и "Яблока".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.