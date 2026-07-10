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Трусова стартует в США через месяц? Русская ракета играет по чужим правилам - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:25 10.07.2026

Трусова стартует в США через месяц? Русская ракета играет по чужим правилам

© Фото : соцсети Александры ТрусовойАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : соцсети Александры Трусовой
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Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Александра Игнатова (Трусова) готовится к настоящему бою после возвращения в спорт. Будет ли она выступать на турнире в США и все лив порядке с визой, - в материале РИА Новости.
Американская виза в кармане?
Трусова – редкая фигуристка, которую не страшит возрастной ценз, она получает выгоду и по старым правилам, и по новым. Раньше по максимуму использовала преимущества юного тела для технической революции, а сегодня идет на историческое возвращение.

После родов обычно если и возвращались, то в парных дисциплинах - Ирина Роднина, Александра Степанова, Татьяна Навка. Трусова, менее года назад ставшая мамой, воспринимается иначе. Ее прошлое обязывает держать марку, а конкурентное настоящее не позволяет сделать полшага назад. Плюс естественные ограничения организма и страх неизвестности перед международкой.

И все же шансы пошуметь после возвращения большие. Пару недель назад внимательные болельщики заметили, что Александра с сыном Мишей и супругом Макаром Игнатовым в разгар предсезонной подготовки оказались сперва в Милане, а затем - в Варшаве. Если первая точка маршрута всегда популярна, то вторая точно вызвала подозрения. По данным РИА Новости, фигуристка заблаговременно решала вопросы по американской визе. Учитывая, что первый подходящий международный старт категории B (такие нужны для набора рейтинга) пройдет уже 6-9 августа в американском Норвуде, можно предположить, что полноценное соревновательное возвращение Трусовой состоится уже через месяц. И есть ощущение, что из российских фигуристов она там будет не одна.
© Фото : соцсети Александры ИгнатовойАлександра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : соцсети Александры Игнатовой
Александра Игнатова (Трусова)
Очевидно, Александра рассчитывает зацепиться за гипотетический шанс попасть на этапы Гран-при. Для этого должно сойтись многое, но первично снятие кого-нибудь из тех, кто уже на них распределен. Далее организаторы теоретически могут пригласить по своему выбору другого фигуриста, и Трусова может оказаться в их числе. В этом отношении демонстрация силы в Норвуде (или на любом другом турнире категории B) может возыметь ключевое воздействие - Трусову в вакууме захотят видеть у себя многие, а в боевой форме - вообще все, у кого не возникнет проблем при пересечении границ.

Но это вероятность все же теоретическая. Сейчас логичнее рассуждать о внутренних стартах. Чемпионат России вырос в плане статуса, теперь на нем вновь будут отбирать фигуристов на чемпионаты Европы и мира.

Для того, чтобы претендовать на главные старты, Александре предстоит совершить, казалось бы, нереальное - выиграть чемпионат России. Еще месяц с небольшим назад уровень оппозиции воспринимался несколько иначе. Была в строю Алиса Двоеглазова (получила травму бедра и не факт, что вообще успеет восстановиться к ЧР). Не было никаких сомнений по Аделии Петросян.

Теперь же дорога если не расчистилась, то стала чуть посвободнее. Конкурентки все равно очень мощные - Камила Валиева, Мария Захарова, Дарья Садкова. До крайности интересно будет понаблюдать за выходящими во взрослые Софией Дзепкой и Лидией Плескачевой. Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что в том числе с ними наша федерация связывает ближайшее будущее.
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Она уже совершала невероятное
На первый план для Трусовой, вероятно, выйдут даже не прыжки. В них она не имеет большого превосходства над соперницами. Ее арсенал состоит из четверного лутца и попыток стабилизировать четверной тулуп и тройной аксель. Лутц - все еще крайне значимый аргумент в любых спорах, ни у кого из конкуренток Александры, входящих в сезон без каких-либо проблем, его пока нет. И все-таки это один стабильный элемент ультра-си, пусть и самый дорогой из всех.

Все остальные ответят сложными прыжками - кто-то тулупом, а кто-то и сочетанием тулупа и акселя. Кроме того, по новым правилам особую ценность приобретают дорожки шагов и вращения. Соперницы прекрасно с ними справляются. Как будет получаться у Александры - зависит, вероятно, и от соревновательной формы.

Фигурное катание под давлением чиновников ISU меняется, и наша федерация это учитывает. Теперь в цене фигуристки, сочетающие в себе умеренную сложность программ и качественное катание. Именно на таких спортсменок, по данным РИА Новости, организация Антона Сихарулидзе будет обращать внимание в первую очередь.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александра Трусова
Это означает, что Трусовой предстоит изменить восприятие окружающих о себе. Это, пожалуй, самая сложная задача - гораздо труднее, чем выиграть отдельно взятый чемпионат России. В отсутствии Х-фактора в виде на голову превосходящей технической сложности ей придется играть по чужим правилам - впервые в карьере.

Но если до чемпионата ей удастся показать всем, что она адаптировалась к изменениям, причин для скепсиса у судей не останется. А далее огромный опыт, авторитет и все ещё одна из самых сложных технических баз в мире сделают свое дело.

Сейчас это все звучит невероятно, но кому, как не ей, совершать подобное?
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Фигурное катаниеТатьяна НавкаИрина РоднинаАвторы РИА Новости СпортАлександра Игнатова (Трусова)
 
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