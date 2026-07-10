Прокурор запросил 2,5 года экс-гендиректору "Торпедо" Скородумову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор запросил 2,5 года колонии для бывшего генерального директора московского футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова, обвиняемого в подкупе спортивных судей.
- Ранее Валерий Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Прокурор запросил 2,5 года колонии для бывшего генерального директора московского футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова, обвиняемого в подкупе спортивных судей, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы, где слушается дело.
"Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Скородумову два года и шесть месяцев колонии общего режима, а также запрет на три года заниматься спортивной деятельностью", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке.
Дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо" было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион в России) сезона 2024-2025 годов. Скородумову вменяют семь эпизодов преступления.
Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности матча.
Соболев и Волкова вину не признали, они находятся в СИЗО, следствие по их делу пока не завершено.
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"Торпедо" по итогам сезона 2024-2025 заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на пять миллионов рублей. Решением комитета Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет.
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