Хоккеист "Торпедо" Конюшков может подписать контракт с "Монреалем"

Конюшкову 23 года, он провел за "Торпедо" 292 матча в КХЛ и набрал 120 очков (19 шайб + 101 передача). В 2023 году Конюшков был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ под общим 110-м номером (4-й раунд).