Хоккеист "Торпедо" Конюшков может подписать контракт с "Монреалем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нижегородское "Торпедо" объявило о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым, чтобы он мог подписать договор с "Монреаль Канадиенс".
- Конюшков подпишет двусторонний контракт с "Монреалем", но продолжит выступать за "Торпедо" на правах аренды до 31 мая 2027 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" объявило в своем Telegram-канале о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым, чтобы игрок мог подписать договор с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс".
Права на игрока будут закреплены за "Торпедо". Конюшков подпишет двусторонний контракт с "Монреалем", но продолжит выступать за нижегородский клуб на правах аренды до 31 мая 2027 года.
"Представители Богдана обратились к нам с просьбой о предоставлении возможности "технического" подписания двустороннего контракта с "Монреалем". Мы не имели аргументов против, поскольку он в любом случае отработает свой контракт с "Торпедо" до 31 мая 2027-го и далее вправе самостоятельно принять решение об активации контракта с клубом НХЛ либо о продлении отношений с нами", - сказал гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга.
Конюшкову 23 года, он провел за "Торпедо" 292 матча в КХЛ и набрал 120 очков (19 шайб + 101 передача). В 2023 году Конюшков был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ под общим 110-м номером (4-й раунд).