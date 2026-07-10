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Хоккеист "Торпедо" Конюшков может подписать контракт с "Монреалем" - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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11:34 10.07.2026 (обновлено: 12:38 10.07.2026)
Хоккеист "Торпедо" Конюшков может подписать контракт с "Монреалем"

"Торпедо" объявило о техническом расторжении контракта с Конюшковым

© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков
Защитник Торпедо Богдан Конюшков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Торпедо"
Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижегородское "Торпедо" объявило о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым, чтобы он мог подписать договор с "Монреаль Канадиенс".
  • Конюшков подпишет двусторонний контракт с "Монреалем", но продолжит выступать за "Торпедо" на правах аренды до 31 мая 2027 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" объявило в своем Telegram-канале о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым, чтобы игрок мог подписать договор с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс".
Права на игрока будут закреплены за "Торпедо". Конюшков подпишет двусторонний контракт с "Монреалем", но продолжит выступать за нижегородский клуб на правах аренды до 31 мая 2027 года.
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"Представители Богдана обратились к нам с просьбой о предоставлении возможности "технического" подписания двустороннего контракта с "Монреалем". Мы не имели аргументов против, поскольку он в любом случае отработает свой контракт с "Торпедо" до 31 мая 2027-го и далее вправе самостоятельно принять решение об активации контракта с клубом НХЛ либо о продлении отношений с нами", - сказал гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга.
Конюшкову 23 года, он провел за "Торпедо" 292 матча в КХЛ и набрал 120 очков (19 шайб + 101 передача). В 2023 году Конюшков был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ под общим 110-м номером (4-й раунд).
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