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Капитан сборной Бельгии травмировался перед матчем ЧМ с командой Испании - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
22:23 10.07.2026
Капитан сборной Бельгии травмировался перед матчем ЧМ с командой Испании

Тилеманс травмировался перед началом матча ЧМ с командой Испании

© REUTERS / BLAKE DAHLINЮри Тилеманс
Юри Тилеманс - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / BLAKE DAHLIN
Юри Тилеманс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс не сыграет в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды Испании.
  • Капитан бельгийцев должен был выйти в стартовом составе, его заменит Ханс Ванакен.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии и английской "Астон Виллы" Юри Тилеманс не сыграет в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды Испании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск. Капитан бельгийцев должен был выйти в стартовом составе, его заменит Ханс Ванакен.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Презентация новой формы сборной Испании (на фото: Педри) - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Испанец Педри остался в запасе на четвертьфинал ЧМ против бельгийцев
Вчера, 20:54
 
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