Капитан сборной Бельгии травмировался перед матчем ЧМ с командой Испании

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии и английской "Астон Виллы" Юри Тилеманс не сыграет в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды Испании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).