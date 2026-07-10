Капитан сборной Бельгии травмировался перед матчем ЧМ с командой Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс не сыграет в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды Испании.
- Капитан бельгийцев должен был выйти в стартовом составе, его заменит Ханс Ванакен.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии и английской "Астон Виллы" Юри Тилеманс не сыграет в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды Испании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск. Капитан бельгийцев должен был выйти в стартовом составе, его заменит Ханс Ванакен.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.