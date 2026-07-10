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ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области - РИА Новости, 10.07.2026
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08:46 10.07.2026 (обновлено: 12:25 10.07.2026)
ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области

ФСБ сорвала задуманный Киевом подрыв военного аэродрома Ростов-Центральный

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сорвала крупномасштабный террористический акт.
  • Украинские спецслужбы планировали подорвать беспилотниками военный аэродром Ростов-Центральный.
  • Теракт удалось предотвратить благодаря обращению предполагаемого исполнителя в органы.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области.
"Был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО <...> планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты <...> вознаграждения после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный", — говорится в релизе.
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Целями должны были стать самолеты, инфраструктура и личный состав. Для атаки противник хотел задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.
Теракт удалось предотвратить благодаря обращению мужчины, получившего предложение от украинских спецслужб, в ФСБ. Координаты местонахождения тайника с беспилотниками и необходимые инструкции он получил уже под контролем силовиков. После деактивации дронов и отправки аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой прервалась.
Как напомнили в ФСБ, если человек, участвовавший в подготовке теракта, своевременно предупредил органы власти и отказался от доведения преступления до конца, он освобождается от уголовной ответственности.
Накануне служба рассказала о предотвращении беспрецедентной серии терактов, задуманных Киевом и его кураторами.
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БезопасностьРоссияУкраинаРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Киев
 
 
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