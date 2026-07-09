ФСБ раскрыла подробности подготовки Киевом серии терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Краснодаре задержали россиянина, планировавшего покушение на высокопоставленного военного.

Сегодня ФСБ сообщила о срыве беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов, задуманных Украиной и ее кураторами.

Ранее утром силовики рассказали о задержании подозреваемой в подготовке покушения на еще одного сотрудника Минобороны.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Краснодаре задержали россиянина, готовившего покушение на высокопоставленного военного, сообщила ФСБ.

Сегодня утром служба рассказала о срыве беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов, задуманных Киевом и его кураторами.

"Задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта", — говорится в релизе.

Отмечается, что в 2002-м мужчина получил срок за кражу. После выхода на свободу он уехал на Украину, где его завербовали под угрозой уголовного преследования супруги. Там же россиянин прошел стрелковую и взрывную подготовку. Затем он прибыл обратно в Россию.

По указанию куратора агент арендовал квартиру в Москве, где установил две видеокамеры для наблюдения за местом жительства одного из военных. Также он купил маскировку — накладные усы, бороду и очки. Убить сотрудника Минобороны планировалось с помощью дрона с самодельной бомбой.

Возбуждено уголовное дело . Мужчину арестовали на два месяца.

Ранее утром стало известно о предотвращении покушения на еще одного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку, которая собирала данные об объектах в Москве и Петербурге, а также занималась подготовкой теракта. По данным ФСБ, для вовлечения девушки в преступную деятельность координатор имитировал влюбленность и обещал ей продолжение отношений на Украине.