ФСБ раскрыла подробности подготовки Киевом серии терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре задержали россиянина, планировавшего покушение на высокопоставленного военного.
- Сегодня ФСБ сообщила о срыве беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов, задуманных Украиной и ее кураторами.
- Ранее утром силовики рассказали о задержании подозреваемой в подготовке покушения на еще одного сотрудника Минобороны.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Краснодаре задержали россиянина, готовившего покушение на высокопоставленного военного, сообщила ФСБ.
Сегодня утром служба рассказала о срыве беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов, задуманных Киевом и его кураторами.
"Задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта", — говорится в релизе.
Отмечается, что в 2002-м мужчина получил срок за кражу. После выхода на свободу он уехал на Украину, где его завербовали под угрозой уголовного преследования супруги. Там же россиянин прошел стрелковую и взрывную подготовку. Затем он прибыл обратно в Россию.
По указанию куратора агент арендовал квартиру в Москве, где установил две видеокамеры для наблюдения за местом жительства одного из военных. Также он купил маскировку — накладные усы, бороду и очки. Убить сотрудника Минобороны планировалось с помощью дрона с самодельной бомбой.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину арестовали на два месяца.
Ранее утром стало известно о предотвращении покушения на еще одного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку, которая собирала данные об объектах в Москве и Петербурге, а также занималась подготовкой теракта. По данным ФСБ, для вовлечения девушки в преступную деятельность координатор имитировал влюбленность и обещал ей продолжение отношений на Украине.