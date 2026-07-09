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ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабам серию терактов - РИА Новости, 09.07.2026
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08:47 09.07.2026 (обновлено: 09:57 09.07.2026)
ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабам серию терактов

ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины совершить серию терактов с помощью БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Спецназ ФСБ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов, задуманную Киевом и его кураторами.
  • Так, в Москве сорвали покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны.
  • Силовики задержали россиянку, которая собирала данные об объектах в Москве и Петербурге, а также занималась подготовкой теракта против военного.
  • Ее арестовали.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом и его кураторами.
"Сорвана попытка проведения <...> беспрецедентной по масштабу и степени угрозы (серии. — Прим. ред.) диверсионно-террористических актов <...> на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих", — говорится в релизе.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ задерживают гражданку России, задачей которой была разведка и установление целей для терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Целью акций, готовившихся спецслужбами Украины, были объекты военной инфраструктуры и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленный военнослужащий Минобороны России (скриншот видео).
Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в отношении военнослужащего Минобороны
Сотрудники ФСБ задерживают гражданку России, задачей которой была разведка и установление целей для терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Целью акций, готовившихся спецслужбами Украины, были объекты военной инфраструктуры и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленный военнослужащий Минобороны России (скриншот видео).
© РИА Новости / ФСБ РФ
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1 из 2
© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
Задержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
Задержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
© ЦОС ФСБ России
2 из 2
Сотрудники ФСБ задерживают гражданку России, задачей которой была разведка и установление целей для терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Целью акций, готовившихся спецслужбами Украины, были объекты военной инфраструктуры и ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленный военнослужащий Минобороны России (скриншот видео).
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
1 из 2
Задержание россиянки по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
© ЦОС ФСБ России
2 из 2
Так, в Москве предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку 2001 года рождения, завербованную украинскими спецслужбами через WhatsApp (принадлежит Meta*) в 2024-м. Изначально она должна была собирать данные об объектах в столице и Петербурге.
Затем в качестве задания ей поручили вести слежку за местом проживания одного из военных. Для этого в марте 2026 года она арендовала квартиру в том же районе, где установила камеры с трансляцией видеосигнала ее кураторам. Позже она подготовила средства маскировки и продукты питания для непосредственного исполнителя теракта. Он должен был заселиться после того, как россиянка уедет из страны.
По данным ФСБ, для вовлечения девушки в террористическую деятельность координатор имитировал влюбленность и обещал ей продолжение их отношений на Украине.
Она признала вину. Возбуждено дело по статьям о подготовке теракта и госизмене. Злоумышленницу арестовали.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кадры задержания трех пособников спецслужб Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
ФСБ задержала трех пособников Киева, планировавших теракты против военных
17 июня, 07:51
 
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