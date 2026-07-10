Россиянка в паре с сербкой не смогла выйти в финал юниорского Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Полина Березина в паре с сербкой Анастасией Цветкович проиграла в полуфинале юниорского Уимблдона.
- Они уступили бразильянкам Виктории Луизе Баррос и Науани Витории Леме да Силве со счетом 6:4, 2:6, 1:10.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Полина Березина в паре с сербкой Анастасией Цветкович проиграли в полуфинале юниорского Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Березина и Цветкович уступили бразильянкам Виктории Луизе Баррос и Науани Витории Леме да Силве со счетом 6:4, 2:6, 1:10. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.
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