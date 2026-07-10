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Россиянка в паре с сербкой не смогла выйти в финал юниорского Уимблдона - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Теннис
 
20:20 10.07.2026
Россиянка в паре с сербкой не смогла выйти в финал юниорского Уимблдона

Березина в паре с Цветкович не смогла выйти в финал юниорского Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаТеннисные мячи, травяной корт
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Теннисные мячи, травяной корт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Полина Березина в паре с сербкой Анастасией Цветкович проиграла в полуфинале юниорского Уимблдона.
  • Они уступили бразильянкам Виктории Луизе Баррос и Науани Витории Леме да Силве со счетом 6:4, 2:6, 1:10.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Полина Березина в паре с сербкой Анастасией Цветкович проиграли в полуфинале юниорского Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Березина и Цветкович уступили бразильянкам Виктории Луизе Баррос и Науани Витории Леме да Силве со счетом 6:4, 2:6, 1:10. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.
В финале бразильянки, посеянные под первым номером, сыграют с победительницами матча Яна Ковачкова/Катерина Заичкова (Чехия) - Ида Вобкер (Германия)/Дениса Золдакова (Чехия).
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