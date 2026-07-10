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Глава КЧР Темрезов встретился с послами арабских стран - РИА Новости, 10.07.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:59 10.07.2026
Глава КЧР Темрезов встретился с послами арабских стран

Глава Карачаево-Черкесии Темрезов провел встречу с послами арабских стран

© Фото : Канал Рашида Темрезова на платформе "Макс"Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Канал Рашида Темрезова на платформе "Макс"
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретился с послами Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана в России.
"От имени многонационального народа Карачаево-Черкесии поприветствовал официальную делегацию – Сами Мухаммеда Альсадхан – чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в РФ, Ахмеда Абдулрахмана Махмуд Аль-Саати – чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бахрейн в РФ, Хамуда Салим Абдуллах Аль Тувайх – чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман в РФ. Это первый рабочий визит столь представительной группы арабских дипломатов в нашу республику", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".
На встрече стороны обсудили потенциал сотрудничества и выразили готовность к совместной работе. Как отметил глава региона, для Карачаево-Черкесии это хорошая возможность показать преимущества республики: от туристического кластера до агропромышленного сектора и действующих инвестиционных площадок. Темрезов поблагодарил послов за визит и заинтересованность в сотрудничестве.
"Вектор делового и межкультурного сотрудничества наших стран, заданный президентом России Владимиром Путиным и лидерами арабских стран, мы планируем развивать и на региональном уровне. Уверен, что этот визит станет отправной точкой для новых совместных проектов, которые принесут совместную пользу нашим экономикам и укрепят межкультурный диалог", – подчеркнул глава региона.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовСаудовская АравияБахрейн
 
 
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