Глава КЧР Темрезов встретился с послами арабских стран

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретился с послами Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана в России.

"От имени многонационального народа Карачаево-Черкесии поприветствовал официальную делегацию – Сами Мухаммеда Альсадхан – чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в РФ, Ахмеда Абдулрахмана Махмуд Аль-Саати – чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бахрейн в РФ, Хамуда Салим Абдуллах Аль Тувайх – чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман в РФ. Это первый рабочий визит столь представительной группы арабских дипломатов в нашу республику", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".

На встрече стороны обсудили потенциал сотрудничества и выразили готовность к совместной работе. Как отметил глава региона, для Карачаево-Черкесии это хорошая возможность показать преимущества республики: от туристического кластера до агропромышленного сектора и действующих инвестиционных площадок. Темрезов поблагодарил послов за визит и заинтересованность в сотрудничестве.