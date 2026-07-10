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Владельцы иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные ресурсы - РИА Новости, 10.07.2026
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04:01 10.07.2026
Владельцы иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные ресурсы

Владельцы иностранных сим-карт не зайдут на заблокированные в России ресурсы

© Shutterstock/FOTODOM / TippaPattДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / TippaPatt
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные в России интернет-ресурсы.
  • Общий режим фильтрации применяется к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи.
  • Доступ к сервисам, самостоятельно прекратившим работу в РФ, сохраняется.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пользователи иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные в России интернет-ресурсы, так как к зарубежным абонентам применяется общий режим фильтрации, сообщили "Известиям" в Минцифры РФ.
Владельцы сим-карт, осуществляющих выход в сеть через инфраструктуру зарубежных телеком-операторов, рассказали изданию, что больше не могут обойти действующие в России ограничения. Однако, по их словам, доступ к сервисам, самостоятельно прекратившим работу в РФ, сохраняется. Эту информацию газете подтвердили два источника, близких к компаниям в сфере связи.
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"К роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации, действующий на территории нашей страны", - пишут "Известия" со ссылкой на ответ министерства.
В ведомстве уточнили, что доступ людей с иностранными сим-картами к разрешенным в России ресурсам сохранится, а ограничения направлены на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.
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