Владельцы иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные ресурсы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные в России интернет-ресурсы.
- Общий режим фильтрации применяется к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи.
- Доступ к сервисам, самостоятельно прекратившим работу в РФ, сохраняется.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пользователи иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные в России интернет-ресурсы, так как к зарубежным абонентам применяется общий режим фильтрации, сообщили "Известиям" в Минцифры РФ.
Владельцы сим-карт, осуществляющих выход в сеть через инфраструктуру зарубежных телеком-операторов, рассказали изданию, что больше не могут обойти действующие в России ограничения. Однако, по их словам, доступ к сервисам, самостоятельно прекратившим работу в РФ, сохраняется. Эту информацию газете подтвердили два источника, близких к компаниям в сфере связи.
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"К роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации, действующий на территории нашей страны", - пишут "Известия" со ссылкой на ответ министерства.
В ведомстве уточнили, что доступ людей с иностранными сим-картами к разрешенным в России ресурсам сохранится, а ограничения направлены на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.
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