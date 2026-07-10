Владельцы иностранных сим-карт не смогут зайти на заблокированные ресурсы

"К роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации, действующий на территории нашей страны", - пишут "Известия" со ссылкой на ответ министерства.

В ведомстве уточнили, что доступ людей с иностранными сим-картами к разрешенным в России ресурсам сохранится, а ограничения направлены на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.