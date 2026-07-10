В Приамурье оштрафовали машинистов за сошедшие с рельсов вагоны с углем

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приамурье суд приговорил двух машинистов к штрафу в 100 тысяч рублей каждого по делу о сошедших с рельсов вагонах с углем.

Общий ущерб от аварии составил 99 миллионов рублей.

Одна из пострадавших компаний подала гражданский иск на возмещение ущерба в размере около 5 миллионов рублей.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл – РИА Новости. Суд в Приамурье приговорил двух машинистов к штрафу в 100 тысяч рублей каждого по делу о сошедших с рельсов вагонах с углем, ущерб от инцидента составил почти 100 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

В марте 2025 года на перегоне Тында – Чалганы в Магдагачинском округе машинисты, управляя сдвоенным грузовым поездом, нарушили инструкции, в результате 28 вагонов с углем сошли с рельсов, два электровоза были повреждены, а 167 метров железнодорожного пути разрушены.

По данным суда, машинисты не заметили недостаточного нажатия тормозов в соединенном поезде и проверили их без использования режима "кнопочный контроллер", а движение осуществлялось без системы "Автоведение". При сцепке составов машинист ведомого локомотива не убедился в прочности сцепления и не передал ведущему необходимые параметры.

« "Суд рассмотрел дело в особом порядке, признал обоих машинистов виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому", — отмечается в сообщении.

Общий ущерб от аварии составил 99 миллионов рублей, в том числе утрачено 1382,6 тонны угля, уточнили в ведомстве.

Машинистам было предъявлено обвинение в нарушении правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем крупный ущерб (часть 1 статьи 263 УК РФ ).