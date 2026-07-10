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"Просто поражает": в США сообщили о том, как окончится конфликт с Россией - РИА Новости, 10.07.2026
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"Просто поражает": в США сообщили о том, как окончится конфликт с Россией

Профессор Сакс: западные элиты действуют невежественно, стремясь победить Россию

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Сакс заявил, что попытки западных элит победить Россию военным путем демонстрируют глубокое невежество и непонимание происходящих в мире изменений.
  • По словам Сакса, каждый из трех возможных сценариев завершения конфликта означает для Запада стратегическое поражение.
  • Сакс предположил, что конфликт может разрешиться тремя путями: полным достижением Россией своих военных целей, перерастанием в ядерную войну или сменой воинственных правительств Запада из-за отторжения их населением.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Попытки западных элит победить Россию военным путем показали глубокое невежество и непонимание происходящих в мире изменений, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Гленну Диесену в эфире его YouTube-канала.
«
"Нет никакой возможности победить Россию, кроме как довести нас до ядерной войны, ведь она не собирается сдаваться перед ударами западного оружия вглубь своей территории. <…> Поэтому вся эта идея западных правительств — разновидность глубокого невежества, необоснованности и безрассудства, которая просто поражает. Общественность в США и Европе не хочет этих войн. Она не хочет военной эскалации", — подчеркнул ученый.
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По его словам, каждый из трех возможных сценариев завершения конфликта означает для Запада стратегическое поражение и неспособность реализовать собственные планы в отношении Москвы.
«
"Сегодня мы имеем класс политических лидеров, которые действуют анахронично, слепо веря в западное доминирование и западную мощь, не понимая изменений в мире и не следуя за своим собственным общественным мнением, а также не понимая его. Так что, я полагаю, в конечном итоге все это может разрешиться тремя путями. Первый — Россия может полностью достичь своих военных целей. <…> Второй — это перерастет в ядерную войну. <…> И третий — в конце концов, эти воинственные правительства будут выброшены их населением, которое испытывает к ним полное отвращение", — добавил Сакс.
В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. Как отметила дипломат, этим Зеленский рассчитывает утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей.
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