"Просто поражает": в США сообщили о том, как окончится конфликт с Россией

«

"Сегодня мы имеем класс политических лидеров, которые действуют анахронично, слепо веря в западное доминирование и западную мощь, не понимая изменений в мире и не следуя за своим собственным общественным мнением, а также не понимая его. Так что, я полагаю, в конечном итоге все это может разрешиться тремя путями. Первый — Россия может полностью достичь своих военных целей. <…> Второй — это перерастет в ядерную войну. <…> И третий — в конце концов, эти воинственные правительства будут выброшены их населением, которое испытывает к ним полное отвращение", — добавил Сакс.