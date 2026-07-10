Врач рассказал, нужен ли взрослым дневной сон

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт Эсаки Хаджимэ сообщил, что взрослым с нормальным графиком лучше не спать днем.

Получасовой дневной сон допустим, если человек не добирает положенные семь-восемь часов сна в сутки, но такой отдых должен быть до 17:00.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Взрослым с нормальным графиком лучше не спать днем, но получасовой дневной сон допустим, если человек не добирает положенные семь-восемь часов сна в сутки, сообщил РИА Новости врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ.

"Взрослому человеку с нормальным графиком лучше не спать днем, особенно после обеда и приема пищи", — рассказал он.

Хаджимэ отметил, что дневной сон возможен только в случае, если человек не добирает положенные семь-восемь часов сна в сутки, но и в этом случае он должен быть не более 30 минут.