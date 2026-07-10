Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Янник Синнер обыграл Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В финале Синнер встретится с Александром Зверевым.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу посеянного под первым номером Синнера. Джокович имел седьмой номер посева. Спортсмены провели на корте 2 часа 20 минут.

Теннисисты в 12-й раз играли друг против друга, счет личных встреч стал 7-5 в пользу итальянца.

В финале Синнер встретится с посеянным под вторым номером немцем Александром Зверевым.