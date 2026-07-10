Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Янник Синнер обыграл Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
- В финале Синнер встретится с Александром Зверевым.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу посеянного под первым номером Синнера. Джокович имел седьмой номер посева. Спортсмены провели на корте 2 часа 20 минут.
Wimbledon ATP
10 июля 2026 • начало в 18:20
Завершен
Теннисисты в 12-й раз играли друг против друга, счет личных встреч стал 7-5 в пользу итальянца.
В финале Синнер встретится с посеянным под вторым номером немцем Александром Зверевым.
Синнеру 24 года, он является действующим чемпионом Уимблдона, всего в активе первой ракетки мира четыре победы на турнирах Большого шлема и 29 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джоковичу принадлежит рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема (24), всего 39-летний серб выиграл 101 турнир ATP.
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