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Названы самые популярные вакансии в России для школьников - РИА Новости, 10.07.2026
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05:33 10.07.2026 (обновлено: 10:23 10.07.2026)
Названы самые популярные вакансии в России для школьников

SuperJob: школьникам летом предлагают должности курьеров и продавцов

© iStock.com / Nuttawan JayawanСтуденты работают над проектом
Студенты работают над проектом - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© iStock.com / Nuttawan Jayawan
Студенты работают над проектом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чаще всего подросткам в России этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров.
  • 17% российских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% — на работу, а еще 10% — только на стажировку.
  • 23% родителей школьников сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, а дети 27% опрошенных планируют летнюю подработку в 2026 году.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Чаще всего подросткам в России этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Статистика вакансий июня показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Сами школьники, разместившие резюме в интернете, чаще всего претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих", - отмечается в исследовании.
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Как выяснили аналитики, 17% российских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% - на работу, а еще 10% - только на стажировку. Для этого они опросили менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, в выборку вошли 1000 респондентов.
"Закономерно, что крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации, а потому готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса - только 11%", - говорят аналитики.
Сегодняшние подростки начинают свою трудовую деятельность раньше: законодательство в сфере занятости несовершеннолетних стало более гибким, на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы. При этом 23% родителей школьников сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, дети 27% опрошенных планируют летнюю подработку в 2026 году.
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