Названы самые популярные вакансии в России для школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ Чаще всего подросткам в России этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров.

17% российских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% — на работу, а еще 10% — только на стажировку.

23% родителей школьников сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, а дети 27% опрошенных планируют летнюю подработку в 2026 году.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Чаще всего подросткам в России этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"Статистика вакансий июня показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Сами школьники, разместившие резюме в интернете, чаще всего претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих", - отмечается в исследовании.

Как выяснили аналитики, 17% российских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% - на работу, а еще 10% - только на стажировку. Для этого они опросили менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, в выборку вошли 1000 респондентов.

"Закономерно, что крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации, а потому готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса - только 11%", - говорят аналитики.