Краткий пересказ от РИА ИИ
- Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала по футболу.
- Мане выразил готовность помогать развитию футбола в Сенегале в будущем, например, в роли тренера или в руководящих органах.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Сенегала по футболу Садио Мане объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщает Le Quotidien.
"Знайте, что я пожертвовал всем ради этого флага. Я отдавал все и всегда яростно боролся за нашу страну", - написал Мане в своем прощальном письме.
Нападающий заверил, что в будущем будет готов помочь развитию футбола в Сенегале.
"Завтра я с удовольствием предложу свой опыт на благо народу - будь то в тренерском штабе, на тренерской скамейке или в руководящих органах", - подчеркнул футболист.
Мане 34 года, он провел 130 матчей за сборную Сенегала и забил 54 мяча, что является национальным рекордом. В 2021 году Мане помог сборной Сенегала впервые выиграть Кубок африканских наций. "Львы Теранги" повторили успех в январе 2026 года, обыграв марокканцев в финале, однако позже сборной Сенегала было засчитано техническое поражение, из-за того что в добавленное ко второму тайму время сенегальцы покидали поле из-за несогласия с решением арбитра назначить в их ворота пенальти.
На клубном уровне Мане представлял французский "Мец", австрийский "Ред Булл", английские "Саутгемптон", "Ливерпуль" и немецкую "Баварию", а с 2023 года он выступает за саудовский "Аль-Наср".