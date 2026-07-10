Краткий пересказ от РИА ИИ Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала по футболу.

Мане выразил готовность помогать развитию футбола в Сенегале в будущем, например, в роли тренера или в руководящих органах.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Сенегала по футболу Садио Мане объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщает Le Quotidien.

На проходящем в США Канаде и Мексике чемпионате мира Мане со сборной Сенегала вышел в 1/16 финала, где уступил команде Бельгии со счетом 2:3 (ДВ), ведя в счете 2:0 к 86-й минуте.

"Знайте, что я пожертвовал всем ради этого флага. Я отдавал все и всегда яростно боролся за нашу страну", - написал Мане в своем прощальном письме.

Нападающий заверил, что в будущем будет готов помочь развитию футбола в Сенегале.

"Завтра я с удовольствием предложу свой опыт на благо народу - будь то в тренерском штабе, на тренерской скамейке или в руководящих органах", - подчеркнул футболист.

Мане 34 года, он провел 130 матчей за сборную Сенегала и забил 54 мяча, что является национальным рекордом. В 2021 году Мане помог сборной Сенегала впервые выиграть Кубок африканских наций. "Львы Теранги" повторили успех в январе 2026 года, обыграв марокканцев в финале, однако позже сборной Сенегала было засчитано техническое поражение, из-за того что в добавленное ко второму тайму время сенегальцы покидали поле из-за несогласия с решением арбитра назначить в их ворота пенальти.