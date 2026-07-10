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Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
14:33 10.07.2026 (обновлено: 15:35 10.07.2026)
Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

© Соцсети сенегальской сборнойСадио Мане
Садио Мане - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Соцсети сенегальской сборной
Садио Мане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала по футболу.
  • Мане выразил готовность помогать развитию футбола в Сенегале в будущем, например, в роли тренера или в руководящих органах.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Сенегала по футболу Садио Мане объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщает Le Quotidien.
На проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира Мане со сборной Сенегала вышел в 1/16 финала, где уступил команде Бельгии со счетом 2:3 (ДВ), ведя в счете 2:0 к 86-й минуте.
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"Знайте, что я пожертвовал всем ради этого флага. Я отдавал все и всегда яростно боролся за нашу страну", - написал Мане в своем прощальном письме.
Нападающий заверил, что в будущем будет готов помочь развитию футбола в Сенегале.
"Завтра я с удовольствием предложу свой опыт на благо народу - будь то в тренерском штабе, на тренерской скамейке или в руководящих органах", - подчеркнул футболист.
Мане 34 года, он провел 130 матчей за сборную Сенегала и забил 54 мяча, что является национальным рекордом. В 2021 году Мане помог сборной Сенегала впервые выиграть Кубок африканских наций. "Львы Теранги" повторили успех в январе 2026 года, обыграв марокканцев в финале, однако позже сборной Сенегала было засчитано техническое поражение, из-за того что в добавленное ко второму тайму время сенегальцы покидали поле из-за несогласия с решением арбитра назначить в их ворота пенальти.
На клубном уровне Мане представлял французский "Мец", австрийский "Ред Булл", английские "Саутгемптон", "Ливерпуль" и немецкую "Баварию", а с 2023 года он выступает за саудовский "Аль-Наср".
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