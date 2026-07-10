Семин назвал главных претендентов на победу в ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что основными претендентами на победу в чемпионате мира являются футболисты сборных Аргентины, Франции и Испании.

Сборная Франции вышла в полуфинальную стадию турнира, ее соперником станут испанцы, если те выиграют у бельгийцев в четвертьфинале.

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборных Аргентины, Франции и Испании являются основными претендентами на победу в чемпионате мира, заявил РИА Новости экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира, в 2022 году в финале южноамериканцы обыграли французов в серии пенальти (основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3). Победителями чемпионата Европы 2024 года стали испанцы, в решающем матче нанесшие поражение англичанам - 2:1. Мировое первенство 2026 года впервые проходит с участием 48 команд и также в первый раз на территории трех стран - США Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.

"Лучшими шансами на победу в чемпионате мира обладают сборные Аргентины, Франции и Испании. Все идет к тому, что именно эти команды и разыграют между собой первое место. Самый важный матч, по всей видимости, будет в полуфинале, если в нем встретятся французы и испанцы", - сказал Семин.

Сборная Франции в четверг со счетом 2:0 обыграла команду Марокко и вышла в полуфинальную стадию турнира. Ее соперником станут испанцы, если в пятницу в другом четвертьфинале выиграют у бельгийцев.

« "У команды Франции очень хороша атака, а сборная Испании великолепно играет в оборонительных действиях. И они здорово контролируют ход игры, но звезд все же больше у французов", - продолжил собеседник агентства.