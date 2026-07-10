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Семин назвал справедливым признание Семака лучшим тренером сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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16:05 10.07.2026 (обновлено: 16:18 10.07.2026)
Семин назвал справедливым признание Семака лучшим тренером сезона в РПЛ

Семин: Семака справедливо признали лучшим тренером сезона в РПЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСергей Семак
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сергей Семак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергея Семака признли лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге.
  • "Зенит" под руководством Семака стал чемпионом России в седьмой раз за последние восемь первенств.
  • На награду также претендовали Андрей Талалаев ("Балтика") и Мурад Мусаев ("Краснодар").
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" Сергей Семак справедливо был признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку специалист по ходу чемпионата страны неоднократно выводил команду из сложных положений и привел ее к золотым медалям, заявил РИА Новости ранее работавший с национальной командой Юрий Семин.
Семак в четверг на торжественной церемонии подведения итогов сезона РПЛ был признан лучшим тренером. "Зенит" стал чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь первенств. Семак занял первое место в голосовании болельщиков, журналистов и экспертов. На награду также претендовали Андрей Талалаев ("Балтика") и Мурад Мусаев ("Краснодар").
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"Это закономерный и справедливый выбор. Потому что Сергей Семак с "Зенитом" стал чемпионом России и не раз выводил команду из достаточно сложных ситуаций. В чемпионате ведь было много моментов, когда казалось, что "Зенит" уже никак не догонит "Краснодар". А команда под руководством Семака все же смогла это сделать", - сказал Семин.
"И всю жизнь лучшим отражением происходящего была итоговая турнирная таблица чемпионата страны. Чья команда находится на самом верху, тот тренер и лучший в сезоне", - подчеркнул собеседник агентства.
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ФутболСпортРоссияЮрий СеминАндрей ТалалаевСергей СемакМурад МусаевЗенитКраснодарБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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