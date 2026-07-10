Семин назвал справедливым признание Семака лучшим тренером сезона в РПЛ

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" Сергей Семак справедливо был признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку специалист по ходу чемпионата страны неоднократно выводил команду из сложных положений и привел ее к золотым медалям, заявил РИА Новости ранее работавший с национальной командой Юрий Семин.

"Это закономерный и справедливый выбор. Потому что Сергей Семак с "Зенитом" стал чемпионом России и не раз выводил команду из достаточно сложных ситуаций. В чемпионате ведь было много моментов, когда казалось, что "Зенит" уже никак не догонит "Краснодар". А команда под руководством Семака все же смогла это сделать", - сказал Семин.