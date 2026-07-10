Непомнящий назвал заслуженным признание Семака лучшим тренером сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Непомнящий заявил, что Сергея Семака заслуженно назвали лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге.
- Он добавил, что специалист умело справляется с непростыми по характеру звездными легионерами "Зенита".
- В голосовании за звание лучшего тренера Семак занял первое место, опередив Андрея Талалаева и Мурада Мусаева.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" Сергей Семак заслуженно назван лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), специалист умело справляется с непростыми по характеру звездными легионерами команды, заявил РИА Новости ранее руководивший сборными Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.
Семак в четверг на торжественной церемонии подведения итогов сезона РПЛ был признан лучшим тренером. "Зенит" стал чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь первенств. Семак занял первое место в голосовании болельщиков, журналистов и экспертов. На награду также претендовали Андрей Талалаев ("Балтика") и Мурад Мусаев ("Краснодар").
"Как же может быть по-другому, если "Зенит" стал чемпионом страны? "Краснодар" ведь тоже мог стать чемпионом, и ничто ему не мешало. Как и другим командам, но у нас очень сложный чемпионат. Да, у Сергея Семака собран очень хороший и качественный состав, но управлять такими игроками, в том числе легионерами, поверьте мне, не так-то просто. Это очень сложно, когда игроки порой эмоционально не готовы в каждой игре отдаваться до конца. Но Семак с этим умело справляется", - сказал Непомнящий.
"До Семака в "Зените" были тренеры, у которых был не менее значимый состав игроков (командой ранее руководили Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу и Роберто Манчини - прим.). Но они же не выигрывали чемпионат России шесть лет подряд и семь раз за восемь лет. Я думаю, что признание Сергея Семака лучшим тренером РПЛ вполне заслужено", - подчеркнул собеседник агентства.
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