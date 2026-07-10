Непомнящий назвал заслуженным признание Семака лучшим тренером сезона

"Как же может быть по-другому, если "Зенит" стал чемпионом страны? "Краснодар" ведь тоже мог стать чемпионом, и ничто ему не мешало. Как и другим командам, но у нас очень сложный чемпионат. Да, у Сергея Семака собран очень хороший и качественный состав, но управлять такими игроками, в том числе легионерами, поверьте мне, не так-то просто. Это очень сложно, когда игроки порой эмоционально не готовы в каждой игре отдаваться до конца. Но Семак с этим умело справляется", - сказал Непомнящий.