Главред канала "Сапа" Джикаева вышла из СИЗО

Ранее защита сообщила агентству, что следствие по делу Джикаевой завершено, она частично признала вину - в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы переводами по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале. Общая сумма переведенных за пять лет денег составила около 290 тысяч рублей, рассказал ее адвокат.