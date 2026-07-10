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Главред канала "Сапа" Джикаева вышла из СИЗО - РИА Новости, 10.07.2026
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10:37 10.07.2026 (обновлено: 10:51 10.07.2026)
Главред канала "Сапа" Джикаева вышла из СИЗО

Адвокат Гаспарян: главред Telegram-канала "Сапа" Джикаева вышла из СИЗО

© Сапа МедиаГлавный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева
Главный редактор Telegram-канала Сапа Алина Джикаева - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Сапа Медиа
Главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева частично признала вину в передаче взяток сотруднику полиции.
  • Замоскворецкий суд Москвы не стал продлевать срок ареста журналистке, и Джикаева вышла из СИЗО по решению следователя.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева, частично признавшая вину в передаче взяток сотруднику полиции, вышла из СИЗО накануне поздно вечером, рассказал РИА Новости ее адвокат Нвер Гаспарян.
Замоскворецкий суд Москвы вчера должен был рассматривать ходатайство следствия о продлении срока ареста журналистке который истекал у нее 12 июля, однако следователь отозвал его.
«
"Следователь освободил Алину Джикаеву из-под стражи, вчера вечером она вышла из СИЗО", - сказал собеседник агентства
Ранее защита сообщила агентству, что следствие по делу Джикаевой завершено, она частично признала вину - в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы переводами по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале. Общая сумма переведенных за пять лет денег составила около 290 тысяч рублей, рассказал ее адвокат.
Джикаева не признает вину в даче взятки в крупном размере, поскольку переводы денег полицейскому были мелкими частями, то есть она не согласна квалификацией ее действий по части 4 статьи 291 УК РФ, пояснял адвокат агентству.
Она была арестована в середине апреля.
По версии следствия, Джикаева в Москве за взятки получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан.
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