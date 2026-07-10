В Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА.
- В Россошанском районе объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, силы ПВО приведены в готовность.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, в Россошанском районе – угроза удара БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Россошанский район – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", – написал Гусев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что силы ПВО приведены в готовность.