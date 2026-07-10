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Футболист сборной Англии подхватил кишечную инфекцию на ЧМ, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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08:31 10.07.2026 (обновлено: 08:32 10.07.2026)
Футболист сборной Англии подхватил кишечную инфекцию на ЧМ, пишут СМИ

Би-би-си: футболист сборной Англии Райс подхватил кишечную инфекцию на ЧМ

© РИА Новости / Григорий СысоевФутболист сборной Англии Деклан Райс
Футболист сборной Англии Деклан Райс - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Деклан Райс пропустил второй день тренировок подряд из-за кишечной инфекции.
  • Марк Гехи пройдет медицинское обследование, чтобы определить, сможет ли он сыграть в субботнем четвертьфинальном матче, а Рис Джеймс вернулся к тренировкам после травмы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Футболист сборной Англии Деклан Райс пропустил второй день тренировок подряд из-за кишечной инфекции, сообщает Би-би-си.
Отмечается, что 27-летний хавбек испытывал неврологические проблемы, которые оказывали влияние на его подколенное сухожилие и поясницу, а кишечная инфекция усугубила ситуацию. В сборной Англии предпринимают меры, чтобы недуг не распространился на остальных футболистов.
Также источник отмечает, что защитник сборной Англии Марк Гехи в пятницу пройдет медицинское обследование, чтобы определить, сможет ли он сыграть в субботнем четвертьфинальном матче. Еще один игрок обороны, Рис Джеймс, вернулся к тренировкам после травмы.
В четвертьфинале чемпионата мира 2026 года сборная Англии сыграет против команды Норвегии. Матч состоится в ночь на 12 июля по московскому времени.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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