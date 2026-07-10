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Россияне выиграли командное первенство ЧЕ по пятиборью среди кадетов - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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23:18 10.07.2026
Россияне выиграли командное первенство ЧЕ по пятиборью среди кадетов

Российские пятиборцы выиграли командное первенство на ЧЕ среди кадетов до 17 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКроссовки
Кроссовки - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне Егор Кушнаренко, Михаил Варакута и Григорий Паснов завоевали золото командного турнира на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов «В» (до 17 лет).
  • В личном первенстве Кушнаренко завоевал серебро, уступив Луису Тике из Германии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне Егор Кушнаренко, Михаил Варакута и Григорий Паснов завоевали золото командного турнира на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов "В" (до 17 лет), который проходит в Понтеведре (Испания).
Результат сборной России составил 4519 баллов. Второе место заняли венгры Сильвестр Юхас, Бенедек Кантор, Милан-Золтан Митро (4495), третье - немцы Луис Тике, Валентин Ровиноло, Лейф Ринов (4469).
В личном первенстве Кушнаренко завоевал серебро (1545), уступив Тике (1559). Замкнул тройку чех Теодор Раска (1528). Седьмое место занял Варакута (1494), десятое - Паснов (1480).
Первенство Европы завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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