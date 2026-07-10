Россияне выиграли командное первенство ЧЕ по пятиборью среди кадетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне Егор Кушнаренко, Михаил Варакута и Григорий Паснов завоевали золото командного турнира на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов «В» (до 17 лет).
- В личном первенстве Кушнаренко завоевал серебро, уступив Луису Тике из Германии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне Егор Кушнаренко, Михаил Варакута и Григорий Паснов завоевали золото командного турнира на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов "В" (до 17 лет), который проходит в Понтеведре (Испания).
Результат сборной России составил 4519 баллов. Второе место заняли венгры Сильвестр Юхас, Бенедек Кантор, Милан-Золтан Митро (4495), третье - немцы Луис Тике, Валентин Ровиноло, Лейф Ринов (4469).
В личном первенстве Кушнаренко завоевал серебро (1545), уступив Тике (1559). Замкнул тройку чех Теодор Раска (1528). Седьмое место занял Варакута (1494), десятое - Паснов (1480).
Первенство Европы завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.