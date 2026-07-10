Россияне выиграли командное первенство ЧЕ по пятиборью среди кадетов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне Егор Кушнаренко, Михаил Варакута и Григорий Паснов завоевали золото командного турнира на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов "В" (до 17 лет), который проходит в Понтеведре (Испания).