Над Ленинградской областью сбили 14 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА.
- Боевая работа по сбитию БПЛА продолжается.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбили 14 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Чуть менее чем за 30 минут до этого глава региона сообщил о двух пораженных беспилотниках.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18