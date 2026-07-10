На Кубани потушили пожар на территории Ильского НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали пожар, который начался из-за падения обломков сбитого украинского дрона.
- В тушении участвовали более 70 человек и 21 единица техники.
КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали пожар, начавшийся из-за падения обломков сбитого украинского дрона, сообщил региональный оперштаб.
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"Пожар на Ильском НПЗ в Северском районе потушен. Возгорание произошло в ночь на 10 июля в результате атаки вражеских беспилотников", — говорится в релизе.
В тушении участвовали более 70 человек и 21 единица техники.
Согласно сводке Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 376 украинских беспилотников. В Краснодарском крае обломки сбитых аппаратов упали в станице Северской — на территории НПЗ и во дворе частного дома. При этом никто не пострадал.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.