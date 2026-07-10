На Кубани потушили пожар на территории Ильского НПЗ

"Пожар на Ильском НПЗ в Северском районе потушен. Возгорание произошло в ночь на 10 июля в результате атаки вражеских беспилотников", — говорится в релизе .

В тушении участвовали более 70 человек и 21 единица техники.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.