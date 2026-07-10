На Кубани в станице Северской упали фрагменты беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фрагменты беспилотников упали во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской в Краснодарском крае.
- Пострадавших в результате падения фрагментов нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фрагменты беспилотников упали во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской в Краснодарском крае, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
"Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором - на территории одного из предприятий. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.