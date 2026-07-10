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На Кубани в станице Северской упали фрагменты беспилотников - РИА Новости, 10.07.2026
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06:58 10.07.2026 (обновлено: 06:59 10.07.2026)
На Кубани в станице Северской упали фрагменты беспилотников

Фрагменты БПЛА упали во дворе дома и на территории предприятия на Кубани

© Фото : УФСБ России по ДНРОбломки сбитого беспилотника самолетного типа ВСУ в ДНР
Обломки сбитого беспилотника самолетного типа ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : УФСБ России по ДНР
Обломки сбитого беспилотника самолетного типа ВСУ в ДНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фрагменты беспилотников упали во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской в Краснодарском крае.
  • Пострадавших в результате падения фрагментов нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фрагменты беспилотников упали во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской в Краснодарском крае, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
"Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором - на территории одного из предприятий. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
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