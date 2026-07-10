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Россия попросила Казахстан приостановить экспорт подсолнечника - РИА Новости, 10.07.2026
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16:03 10.07.2026 (обновлено: 16:48 10.07.2026)
Россия попросила Казахстан приостановить экспорт подсолнечника

РФ просит Казахстан остановить экспорт подсолнечника из-за незаконных поставок

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСемена подсолнечника
Семена подсолнечника - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семена подсолнечника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года.
  • Причиной обращения стали незаконные поставки семян.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россельхознадзор попросил Казахстан остановить экспорт продовольственного подсолнечника в РФ до 2027 года из-за незаконных поставок его семян, сообщило ведомство.
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"Россельхознадзор обратился в Министерство сельского хозяйства Казахстана с просьбой приостановить отправку продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года в связи с незаконными поставками семян", - говорится в сообщении.

В службе добавили, что южным межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками МВД России по Краснодарскому краю в регионе был выявлен склад, через который осуществлялись нелегальные отгрузки семян подсолнечника из Казахстана в Россию под видом продовольственного. С начала текущего года пришло 40 автомашин с такой продукцией.
"Продовольственный подсолнечник поступал в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов на продовольственные цели. Снаружи упаковки содержались этикетки о продовольственном назначении, а внутри находились этикетки о родительских формах семян подсолнечника из Франции и Чили", - объяснили там.
В ведомстве подытожили, что решение принято в целях предупреждения незаконного ввоза семян подсолнечника под видом продовольственного и до принятия казахстанской стороной мер по предотвращению данных нарушений.
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