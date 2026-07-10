Россия попросила Казахстан приостановить экспорт подсолнечника

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года.

Причиной обращения стали незаконные поставки семян.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россельхознадзор попросил Казахстан остановить экспорт продовольственного подсолнечника в РФ до 2027 года из-за незаконных поставок его семян, сообщило ведомство.

« "Россельхознадзор обратился в Министерство сельского хозяйства Казахстана с просьбой приостановить отправку продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года в связи с незаконными поставками семян", - говорится в сообщении.

В службе добавили, что южным межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками МВД России по Краснодарскому краю в регионе был выявлен склад, через который осуществлялись нелегальные отгрузки семян подсолнечника из Казахстана в Россию под видом продовольственного. С начала текущего года пришло 40 автомашин с такой продукцией.

"Продовольственный подсолнечник поступал в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов на продовольственные цели. Снаружи упаковки содержались этикетки о продовольственном назначении, а внутри находились этикетки о родительских формах семян подсолнечника из Франции и Чили", - объяснили там.