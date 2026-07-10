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Лидеры стран ЕС по-разному отреагировали на подаренные Эрдоганом револьверы - РИА Новости, 10.07.2026
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01:08 10.07.2026 (обновлено: 01:09 10.07.2026)
Лидеры стран ЕС по-разному отреагировали на подаренные Эрдоганом револьверы

В Польше и Бельгии по-разному отреагировали на подаренные Эрдоганом револьверы

© AP Photo / Alex BrandonСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Саммит НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал подарок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — пистолет с именной гравировкой — «необычным».
  • Глава бюро национальной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий не будет стрелять из подаренного Эрдоганом пистолета.
  • Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сдал подаренный именной револьвер полиции в аэропорту по возвращении из Анкары.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лидеры Венгрии, Польши и Бельгии по-разному отреагировали на подаренные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам саммита НАТО пистолеты: венгерский премьер назвал подарок "необычным", в Варшаве заявляют, что "наверняка никто не будет из него стрелять", а премьер Бельгии сдал оружие полиции.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган по завершении саммита НАТО в Анкаре вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с именной гравировкой и комплектом боевых патронов в качестве памятного подарка.
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Так, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) фотографии пистолета. "Необычный подарок от президента Турции Эрдогана на саммите НАТО. Пистолет Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя", - написал Мадьяр.
Глава бюро национальной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий не будет стрелять из пистолета, подаренного ему Эрдоганом.
"Да, президент Турции каждому из своих гостей преподнес такой подарок. Я точно не знаю, это реплика или оригинал. Наверняка никто не будет из него стрелять", - сказал Пшидач.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обнаружил подаренный именной револьвер только после возвращения на родину и оставил его полиции в аэропорту, сообщает агентство Belga.
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"Премьер узнал о содержимом подарка только после приземления в военном аэропорту Мелсбрук", - пишет Belga, ссылаясь на данные газеты De Morgen.
Агентство отмечает, что оружие де Вевера осталось на хранении в специальном сейфе отделения полиции в аэропорту.
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