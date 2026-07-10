В Петербурге частично затопило плавучий ресторан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В акватории Малой Невы произошло частичное затопление плавучего ресторана "Aquarell Hall".
- Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после частичного затопления плавучего ресторана в Санкт-Петербурге, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
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"По предварительным данным, в акватории Малой Невы у набережной Макарова, дом 3 произошло частичное затопление плавучего ресторана "Aquarell Hall"… Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.
По информации ведомства, в настоящее время проводятся работы по откачке воды.