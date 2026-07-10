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В Петербурге частично затопило плавучий ресторан - РИА Новости, 10.07.2026
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16:37 10.07.2026

В Петербурге частично затопило плавучий ресторан

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураЧастичное затопление плавучего ресторана "Aquarell Hall" в акватории Малой Невы
Частичное затопление плавучего ресторана Aquarell Hall в акватории Малой Невы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Частичное затопление плавучего ресторана "Aquarell Hall" в акватории Малой Невы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В акватории Малой Невы произошло частичное затопление плавучего ресторана "Aquarell Hall".
  • Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после частичного затопления плавучего ресторана в Санкт-Петербурге, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
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"По предварительным данным, в акватории Малой Невы у набережной Макарова, дом 3 произошло частичное затопление плавучего ресторана "Aquarell Hall"… Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.
По информации ведомства, в настоящее время проводятся работы по откачке воды.
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