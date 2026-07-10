Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о создании зоны безопасности на Украине - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 10.07.2026 (обновлено: 18:35 10.07.2026)
В Кремле рассказали о создании зоны безопасности на Украине

Песков: РФ создает зону безопасности, пока Украина пытается обострить ситуацию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия расширяет зону безопасности, пока Украина пытается обострить ситуацию, заявил Песков.
  • В то же время, подчеркнул он, Москва остается открытой к переговорам.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать <...> буферную зону", — сказал он.

Танк Abrams на выставке трофейной техники - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Погребены в Донбассе": в ЕС заявили о крупной трагедии из-за Украины
Вчера, 01:40
Представитель Кремля добавил, что Москва остается открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.
Владимир Путин заявлял, что создание зоны безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях идет планово. Однако президент предупредил, что она станет еще больше, если противник продолжит атаковать российскую инфраструктуру.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала