Путин оценил значение зоны безопасности на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше ей придется делать зону безопасности на сопредельной территории.
- Путин назвал территорию Украины исторически русской, российской землей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о создании зоны безопасности на Украине, заявил, что это тоже исторически русская, российская земля.
"Чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля", - сказал Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18