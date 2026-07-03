Путин оценил значение зоны безопасности на Украине

"Чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля", - сказал Путин.