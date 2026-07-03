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Путин оценил значение зоны безопасности на Украине - РИА Новости, 03.07.2026
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23:41 03.07.2026
Путин оценил значение зоны безопасности на Украине

Путин назвал зону безопасности на Украине исторически русской землей

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше ей придется делать зону безопасности на сопредельной территории.
  • Путин назвал территорию Украины исторически русской, российской землей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о создании зоны безопасности на Украине, заявил, что это тоже исторически русская, российская земля.
Глава государства посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. В ходе встречи Путин заявил, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше ей придется делать зону безопасности.
"Чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля", - сказал Путин.
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